Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения со страницы канала “Крым-24”

15.03.2021, 11:24, Разное

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Такое произошло и с аккаунтом российского телеканала “Крым-24”. Руководство социальной сети “Инстаграм” ограничила его аккаунт в возможности оставлять текстовые публикации.

Это обеспокоило представителей российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Они направили в адрес владеющей соцсетью компании Facebook Inc. письмо с требованием снять с аккаунта канала все ограничения.

В своём послании специалисты Роскомнадзора отметили, что действия администрации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Кроме того, в службе расценили ограничительные меры как акт цензуры.

Стоит отметить, что аккаунт телеканала “Крым-24” является весьма популярным в “Инстаграме”. На него подписаны более 75 тысяч человек. Вероятно, западным политиков весьма встревожила такая востребованность российского СМИ.