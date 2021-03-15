Ученые не в состоянии объяснить тайну «долгого коронавируса»

15.03.2021, 11:22, Разное

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Ученые столкнулись с тайной феномена «долгого коронавируса», когда симптомы инфекционного заболевания могут наблюдаться у пациента в течение года. Таких зараженных людей медики негласно называют «дальнобойщиками».

Случай американки Рэйчел Ван Лир удивил многих ученых. Еще 11 марта 2020 года она обратилась за помощью, поскольку заразилась коронавирусом, но симптомы COVID-19 у нее спустя год никуда не пропали. По словам Фрэнсис Коллинз из Национального института здоровья, данное состояние ей напоминает синдром хронической усталости.

Официально были зарегистрированы 119 миллионов случаев заражения коронавирусом, но количество пациентов с длительным постинфекционным состоянием эксперты назвать пока не могут. У людей, переболевших COVID-19, наблюдаются усталость, одышка, бессонница, нарушение мышления и депрессия. В некоторых случаях медики находят в легких незаживающие рубцы, а также фиксируют хроническое воспаление сердца.

Согласно одной из рабочих теорий, стойкие симптомы продолжает вызывать вирус, поскольку он не покидает организм пациента. Также коронавирус способен чрезмерно стимулировать иммунную систему, из-за чего ей не удается вернуться в нормальное состояние. На сохранение клинической картины могут оказывать влияние сгустки крови, которые невозможно обнаружить. Они появляются, когда вирус вновь атакует кровеносные сосуды.

Источник: www.medikforum.ru