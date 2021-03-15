 

В РФ 3,5 млн человек получили полную прививку от COVID

15.03.2021, 11:12, Новости дня
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В РФ уже 3,5 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции – две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю РФ более чем в два раза», – передает РИА «Новости» сообщение РФПИ.

Там также отметили, что РФ вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-пять стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. «Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как РФ использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами», – уточнили в фонде.

Ранее в понедельник сообщалось, что отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству.



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