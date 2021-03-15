 

В Белоруссии начала работу комиссия по подготовке поправок к конституции

15.03.2021, 11:12, Новости дня
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Комиссия по подготовке поправок к конституции начинает работу в Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с членами конституционной комиссии.

«Президент напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День конституции. В связи с этим президент еще раз поздравил белорусов и участников мероприятия с праздником», – приводит БелТА подробности встречи.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую конституцию республики примут в течение 11-12 месяцев и предложил совместить проведение референдума по принятию документа с местными выборами в начале 2022 года.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Всебелорусского народного собрания предложил подумать о корректировке конституции республики и распределении властных полномочий.



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