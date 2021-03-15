У каждой десятой беременной или недавно родившей женщины диагностируется COVID-19

15.03.2021, 11:10, Разное

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Новый отчет, опубликованный в British Medical Journal, дополнил непрерывный обзор систематических исследований, начавшийся в августе прошлого года. Ученые анализируют данные со всего мира о влиянии COVID-19 на беременных женщин и новорожденных детей. В обзор включены 192 исследования, которые охватывают в общей сложности более 64 тысяч будущих матерей.

Обзор показал, что у COVID-19 диагностируется у одной из десяти беременных или недавно родивших женщин, обратившихся в больницу или госпитализированных по разным показаниям. В целом, за наблюдательный период в исследованиях зарегистрировано 339 смертельных случаев от разных причин у беременных женщин с подтвержденным COVID-19. При этом показатели мертворождений и неонатальной смерти у будущих матерей с коронавирусом или подозрением на инфекцию достаточно низкий, подчеркивают ученые. Однако у женщин с COVID-19 чаще наступают преждевременные роды, а их детей помещают в неонатальные отделения.

Наиболее частыми симптомами COVID-19 у беременных являются лихорадка (40%) и кашель (41%), при этом по сравнению с другими женщинами репродуктивного возраста или недавно родившими у будущих матерей инфекция чаще протекает в бессимптомной форме. Но при этом у них выше риск тяжелого течения и госпитализации.

Авторы обзора выделили ключевые факторы осложнений из-за COVID-19 у будущих матерей: лишний вес, сопутствующие хронические заболевания, в первую очередь гипертония и диабет, а также расовую принадлежность — темнокожие и цветные женщины больше подвержены тяжелому течению.

«Беременных женщин следует рассматривать как группу высокого риска, особенно тех, у которых определены факторы тяжелого течения COVID-19 на основании наших данных. результаты. Матери также должны быть уверены, что риск для их детей очень низкий», – заявил ведущий автор исследования Джон Аллотей (John Allotey) из Центра сотрудничества ВОЗ по охране здоровья женщин.