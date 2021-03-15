Мнение: Почему СССР опоздал на Луну

15.03.2021, 11:02, Разное

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Я прикрепил к посту табличку с рекордами романтической эпохи космической гонки. Несложно заметить, что большую часть рекордов, — от запуска первого спутника до первого ровера на Марсе, — установил СССР. Однако официальными победителями гонки считаются всё же американцы.

Причина известна — полёт американцев на Луну по сложности и цене превосходит все остальные космические проекты человечества. Чтобы переплюнуть США образца 1960-х годов, нужно или высадить живого человека на Марсе, или открыть постоянную космическую базу на Луне. Пока что ни одна из великих держав не сочла нужным выделить на эти проекты требуемую сумму.

Однако вот что думают по поводу космической гонки и по поводу таблички рекордов англоязычные блогеры с 9гаг (перевожу комментарии):

https://9gag.com/gag/aMKZMX1

СССР, вероятно, отправил бы людей на Луну раньше США, если бы Сергей Королев не умер в 1966 году. Но кто знает, Вернер фон Браун тоже был гением.

Это спорно. Смерть Королёва, безусловно, оказала огромное влияние на советскую лунную программу и, вероятно, способствовала проблемам с «Союзами», смерти Комарова и проблемам с Н1, но, на мой взгляд, было нереально обыграть США и приземлиться в 1968 году так, как они намеревались. У СССР не было нужного бюджета и ресурсов.

Если я правильно помню, некоторые советские говорили, что единственный способ победить США — это запустить самоубийственную миссию, одного космонавта-добровольца в невозвратном полете, потому что теоретически они могли бы запустить эту полезную нагрузку, но не могли снабдить космонавта всем необходимым для возвращения.

Фау-2 Вернера уже вылетала в космос, прежде чем снова приземлиться (на Лондон, например). Лунная ракета была по большому счёту просто более сильной версией Фау-2.

Я долго работал с американцами и, честно говоря, сомневался во всей этой затее с высадкой на Луну. Пока не узнал, что они привлекли к работе сторонних ученых.

Они были близко. У Советов также были немецкие ученые, которые ранее работали по программе А4, а после войны помогали в советской космической программе. Гельмут Греттруп, например. Нельзя недооценивать знания немцев в сочетании со знаниями команды Королева.

Некоторые инженеры и ученые говорят, что если бы Королев выжил после болезни, его бы уволили через несколько месяцев, потому что Лунная ракета Н1 была неисправной конструкции.

Конструкция Н1 имела фатальные недостатки, которые могли быть устранены только путем создания нового, более крупного двигателя, на производство которого у них не было средств. Они не были близки.

Они не были близки, потому что советское правительство урезало бюджет, и они устроили конкуренцию вместо того, чтобы работать вместе (у Владимира Челомея и Михаила Янгеля были параллельные планы). Инженер по двигателям, — Валентин Глушко, — вышел из проекта, поэтому пришлось привлечь инженера по турбинам самолета (Николая Кузнецова), который добавил 30 двигателей к первой ступени (что-то, что не могло сработать). А Гельмут Греттруп один из самых крутых парней на свете, потому что занимался не только ракетостроением, он был ещё и изобретателем чиповой карты.

Американцы не долетели бы до Луны без фон Брауна, но у них была лучшая система, то есть инженерные и корпоративные ресурсы, необходимые для создания ракет, капсул и модулей, чтобы осуществить это.

Большая ракета — ключ к успеху. Русские, вероятно, сумели бы её сконструировать, если бы Королёв был жив. Но у них просто не было технологии, чтобы спроектировать всё остальное (скажем, модуль LEM с надлежащим посадочным радаром или технику для координирования/связи на лунной орбите).

Русский лунный выстрел, скорее всего, был бы самоубийственной миссией для экипажа. Может быть, им удалось бы спустить одного человека на лунную поверхность, но я сомневаюсь, что он вернулся бы живым.

Это не значит, что русские космонавты были неумелыми или трусливыми. Они шли на больший риск, чем их американские коллеги, выполняя ту же работу. До сих пор не могу понять, как Алексей Леонов вообще добрался до орбиты, учитывая размеры и вес его массивных железных шаров.

«Посадка на луну» была отснята в студии. Даже тот нацист фон Браун всего несколько лет назад сказал, что высадка на Луну просто невозможна. Все послепосадочные пресс-конференции так называемых астронавтов выглядят так, будто они виновны в воровстве или ещё в чём-то. И зашифрованная речь Нила Армстронга о «раскрытии одного из проективных слоев истины» о высадке на Луну не содержит ни одного слова «Луна».

Да, всё это было подстроено. И нет, Земля не плоская, вакцины не вызывают аутизм. И да, фон Браун был нацистом. США забрали его из нацистской Германии после того, как она была разгромлена.

Время принять твои таблеточки.

Нет, немцы достигали космоса только в испытательном полете. Для бомбардировки Лондона не было необходимости лететь на такие высоты. Кроме того, первое животное в космосе указано в этом списке неверно. США захватили в Германии несколько Фау-2 и протестировали их с такими животными, как обезьяна Альберт и мухи. Так что первые животные в космос были отправлены США с немецкой ракетой, и некоторые из них, кажется, даже выжили.

Причина, по которой астронавтам пришлось спрыгнуть с трапа на посадочный модуль, заключается в том, что все ведущие ученые на были убеждены, что Луна действительно стара, и они точно рассчитали, сколько пыли будет на Луне, исходя из этого возраста. Посадочный модуль должен был погрузиться на несколько футов в пыль, и поэтому трапу не нужно было спускаться до самой земли.

Если бы они инсценировали посадку, такие вещи, как это, и маневр пропуска, который астронавты делали, чтобы двигаться, не попали бы на видео. На фальшивых съемках ляпы разоблачают фальшивку, на кадрах посадки на Луну видны неожиданные нюансы пребывания на инородном теле в космосе.

Трудно гадать о прошлом. Речь идёт о двух гигантах, про которых можно сказать, что они почти самостоятельно подняли (конечно, это преувеличено) мир в космическую эру, но в то время СССР уже отставали по многим направлениям, как технологическим (двигатели, топливо, если я хорошо помню), так и экономическим. Н1 явно отставал от Атласа (который вышел на новый уровень техники). Советы сталкивались с огромными трудностями при небольших ожидаемых результатах (советский проект высадки человека был гораздо менее амбициозным по сравнению с американским). В лучшем случае они могли рассчитывать на один удачный выстрел, но они уже серьёзно отставали от лидера. И всё же, кто знает, что могло бы случиться?

Может быть, гонка не закончилась бы на Луне?