Мнение: Обстрел

15.03.2021, 10:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство обороны Турции направило российскому минобороны заявление. В нем говорится: “Баллистические ракеты и РСЗО, выпущенные из аэропорта Кувейрис в Алеппо, который находится под контролем сирийского режима, были нацелены на гражданские поселения и места стоянки бензовозов в северных районах Джараблус и Аль-Баб. Есть жертвы среди гражданского населения. Для прекращения обстрела по гражданскому населению в районе щита Евфрата, в сторону РФ было направлено уведомление.”

Речь идет о том, что с территории российской базы уже второй раз за этот месяц целенаправлено ведется ракетный обстрел оптового рынка продажи топлива. Целью обстрелов является уничтожение как территории рынка с имеющимися там запасами топлива, так и техники (бензовозов), транспортирующих его с мест добычи и к покупателям.

Местность вокруг Джарабулюса, где расположен рынок – место традиционной местной торговли топливом, существующее еще до войны. Сама война ничего не изменила в этой традиции. Тот же ИГИЛ, торгуя нефтью, на самом деле не занимался никакой контрабандой – вся добытая на месторождениях Сирии нефть продавалась в этом месте, Исламское государство получало доход в виде налогов с продажи. То же самое происходит и сейчас, только доход от торговли получают те силы, которые контролируют добычу и торговлю нефтью и нефтепродуктами на этой территории. Это курды из СДС, занимающие местность, где производится добыча, и протурецкие силы, контролирующие саму торговлю.

Россия и Иран обеспечивают режим Асада топливом. По сути, территория Асада живет от одного танкера с нефтью до другого. При этом ни курды, ни протурецкая оппозиция категорически не допускают нефть к продаже Асаду. Нефтяная тема – один из камней преткновения на переговорах с курдами, где идет попытка заключить союз с ними и хотя бы формально объединить восток и запад Сирии. Ключевым противоречием на этих переговорах является требование курдов об автономии. Но и нефтяной вопрос до конца не решен. Посредником в этих переговорах выступает известный курдский политик из Ирака Барзани, фигура удобная для всех участников войны, включая и Турцию.

Целенаправленное уничтожение топливного рынка (обстрел производился формально силами Асада, но в реальности это чисто российская инициатива) – попытка предъявления “силового аргумента” на этих переговорах и вынудить позволить продажу нефти и на территорию под контролем Асада.

Захватить месторождения на левом берегу Евфрата Асаду и Кремлю не удалось. Все попытки захвата были ликвидированы, причем достаточно показательно – можно вспомнить громкий бой в феврале 18 года под Хишамом, где российские наемники потеряли порядка 200 человек убитыми и ранеными. Был ряд других попыток, и тоже с тяжелыми потерями, но теперь они практически прекращены – шансов нет. Соответственно, теперь Россия пытается нарушить торговлю добытой нефтью, которая обеспечивает, пусть и частично, потребности восточной Сирии в топливе, а курдов и протурецких боевиков – в финансовом ресурсе.

Собственно, с этим и связано заявление турецкого минобороны. Последует ли за ним что-либо кроме слов, сказать сложно. Но турки обычно всегда отвечают.

—