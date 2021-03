Почти слилась с толпой: Кейт Миддлтон тайно посетила массовое мероприятие в Лондоне без охраны и сопровождения

Пока весь мир продолжает обсуждать интервью принца Гарри и Меган Маркл, и в частности – перипетии отношений последней с Кейт Миддлтон, сама Кейт предпочитает тратить время на не лишенные смысла дела. Так, стало известно, что еще в минувшую субботу герцогиня Кембриджская посетила мемориал в честь трагически погибшей Сары Эверард. Это не какая-то знаменитость или выдающийся общественный деятель, и Кейт не знала ее лично. Просто история 33-летней Сары, пропавшей без вести и найденной через несколько дней мертвой, настолько тронула сердце герцогини, что она решила лично приехать в Клэпхэм-Коммон – район, расположенный рядом с домом Сары в Брикстоне, где девушку видели на прогулке в последний раз, – и возложить цветы. Букет нарциссов, собранных в садах Кенсингтонского дворца.

Букет нарциссов от Кейт

Рядом с Кейт не было ни репортеров, ни специального фотографа, ни даже охраны. О том, что герцогиня была там и возложила цветы, стало известно только благодаря очевидцам, которые и без укладки, и без красивого наряда с легкостью узнали супругу принца Уильяма. К тому же, защитной маски на ней не было.

Она лишь хотела отдать дань уважения Саре и ее семье. Она помнит, как, будучи юной девушкой, еще до замужества так же прогуливалась по ночному Лондону. Эта история задела за живое, и она захотела пойти и лично возложить цветы, – заявил королевский источник британскому HELLO!.

Известно, что Сара Эверард пропала без вести 3 марта, когда вечером, в 21:30, возвращалась домой от своей подруги, живущей в Клэпхэне. Через неделю останки Сары нашли в графстве Кент. История тем страшнее, что в убийстве Сары обвинили не какого-то преступника или душевнобольного, а 48-летнего полицейского из Лондона Уэйна Казинса. Он предстал перед судом в субботу, где был обвинен в похищении и убийстве. Сейчас он находится под стражей до следующего заседания суда – 16 марта.

