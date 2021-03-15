 

Jaguar представил коллекцию E-Type 60 в честь культового спортивного автомобиля

15.03.2021, 10:42, Новости дня
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Известный автомобильный бренд Jaguar официально представил юбилейную модификацию родстеров и купе E-Type.

В свою очередь, данная новинка выпускается в связи с 60-летним юбилеем версии E-Type. Напомним, первый выход автомобиля состоялся в 1961 году в рамках автосалона в Женеве. Кроме того, всего выпустят шесть пар родстеров и купе. Комплект автомобилей обойдется покупателям в 87 миллионов рублей. На выбор предложат версии с левым или правым расположением руля.

Под капотом применили 3,8-литровый турбированный двигатель с мощностью 265 л.с. С такими параметрами разгон до 100 км в час достигается за 7 секунд. Что касается электрокроссовера Jaguar E-Pace 2021, то он поступит в Россию уже к лету.



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