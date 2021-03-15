Новый кроссовер Mahindra Scorpio вышел на тесты

15.03.2021, 10:42, Новости дня

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В Сети опубликовали снимки трехрядного кроссовера Mahindra XUV500.

Вместе с тем параллельно фотошпионами обнаружен прототип нового паркетника Mahindra Scorpio, который проходит дорожные испытания. Автомобиль получил плотную защитную пленку, которая скрывает основные изменения. Кроме того, новый кроссовер позиционируют в качестве самого ожидаемого транспортного средства в текущем году.

Кузов станет более современным, однако сохранят некоторые свойственные модели элементы. Распознать кроссовер Mahindra Scorpio можно по решетке радиатора, колесным дискам, светодиодной оптике, а также задним тормозам. Под капотом паркетника использовали 2,2-литровый двигатель с турбиной.