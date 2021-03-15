Вакарчук рассказал, о чем мечтал при создании партии “Голос”

15.03.2021, 10:38, Новости дня

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Партия “Голос” создавалась как нелидерская. Об этом бывший народный депутат от “Голоса”, музыкант Святослав Вакарчук заявил журналу НВ в интервью, фрагмент которого был опубликован на сайте издания 14 марта.

“Моя мечта была создать партию нелидерского типа, с хорошими демократическими процессами внутри, и она получилась именно такой, насколько бы ново и непривычно это ни выглядело для украинцев”, – сказал он.

Музыкант отметил, что, когда вел “Голос” в Верховную Раду, он “четко понимал свою миссию”.

“Мне было важно увидеть, что партия сможет без меня, что есть люди, которые, несмотря ни на что, будут продолжать те вещи, в которые я верю, как, например, Сергей Рахманин. Его приходом в украинскую политику я буду гордиться всю жизнь”, – объяснил Вакарчук.

Он заявил, что не считает себя политиком.

“Занимаясь политикой на полную, я бы просто не мог писать музыку. Есть люди, для которых писать музыку – это как дышать. Мне бы пришлось до конца жизни ходить в кислородной маске”, – считает экс-нардеп.

Музыкант, лидер группы “Океан Ельзи” Вакарчук в мае 2019 года презентовал партию “Голос”. На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. Во фракцию “Голос” входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент “новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей” и частично эту задачу он считает выполненной.

Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

Вакарчук уже дважды уходил из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии “Наша Украина – Народная самооборона”, а спустя год написал заявление о сложении мандата.

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