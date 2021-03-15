Americans for Tax Reform раскритиковала резкое повышение в Украине акцизов на табачные изделия для электрического нагрева

15.03.2021, 10:38, Новости дня

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Чрезмерное налогообложение табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) приведет к процветанию нелегальной торговли, прямым потерям госбюджета от неуплаченных налогов, а также ограничит возможности для общественного здоровья, заявили 9 марта в американской организации Americans for Tax Reform.

Таким образом эксперты организации оценили попытки Верховной Рады Украины повысить акцизы на ТИЭН сразу на 320%. Они отметили, что есть альтернативный вариант более постепенного повышения акциза – поправка с единовременным повышением на 200%, а затем – на 30% ежегодно.

“Более высокие налоги и цены на сигареты или ТИЭН прямо связаны с увеличением числа курильщиков, переходящих на дешевые нелегальные табачные изделия. В последние годы Украина превратилась в мировой хаб контрабанды сигарет в Европу. В 2020 году нелегальный рынок сигарет составил 9%, включая контрабанду, контрафакт и сигареты с поддельными акцизными марками”, – заявили в Americans for Tax Reform.

В организации выразили понимание, что Украина пытается “перезагрузить” свою экономическую и финансовую систему после падения ВВП на 5% в 2020 году, но раскритиковали попытку сделать это за счет повышения акцизов и ухудшения перспектив для здоровья собственных граждан, напомнив, что в предыдущие годы в Украине курило 5,96 млн человек.

“Политика контроля над табаком не должна строго регулировать самые инновационные решения для продуктов снижения вреда от табака, таких как ТИЭН и электронные сигареты. Инновации делают продукты дифференцированными в зависимости от потребностей клиентов. Превышение налогов ограничивает возможности общественного здравоохранения. Во время продолжающегося пандемического кризиса каждый человек понимал, насколько важны инновации для решения проблем здравоохранения во всем мире. Это важный инструмент для разработки эффективной глобальной стратегии и демонстрации прогресса в борьбе против табака”, – сказано в сообщении.

В организации напомнили, что правительства Великобритании, Канады и Новой Зеландии целенаправленно поддерживают переход курильщиков с традиционных сигарет на менее вредные альтернативы, такие как электронные сигареты и ТИЭН.

Правительству Украины следует максимизировать преимущества для населения от ТИЭН и снизить вред от табака. Создавать препятствия курильщикам для отказа от курения, делая альтернативы табаку менее привлекательными и более труднодоступными – это не является эффективным регулированием. Рамки для потребительских никотиновых продуктов должны разрабатываться без ущерба для рыночных инноваций. Снижение вреда и борьба против табака должны применяться вместе”, – уверены в Americans for Tax Reform.

Americans for Tax Reform – организация, созданная в США в 1985 году с целью предотвращения повышения любых налогов. Основным проектом организации является “Обещание защиты налогоплательщиков”, которое за весь период подписало более 1400 высших американских должностных лиц, в том числе конгрессменов, сенаторов и губернаторов.

Идею четырехкратного повышения акциза на ТИЭН раскритиковала также другая американская организация – Taxpayers Protection Alliance.

“Контрабандные ТИЭН уже распространены в Украине. Небольшой магазин в Белой Церкви, в 90 км от Киева, предлагает на продажу ПВТ с английскими предупреждениями о влиянии на здоровье. А китайские ТИЭН с надписью “Только для продажи в режиме беспошлинной торговли” активно продаются на востоке Украины – от киосков в Запорожье до пивных магазинов в Никополе”, – сообщили в организации.

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