Проблемы с эрекцией могут оказаться симптомом диабета второго типа

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15.03.2021, 10:34, Разное
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Ученые обнаружили взаимосвязь между нарушением эрекции и диабетом второго типа. Глюкоза, находящаяся в кровотоке, способна повредить сосуды, что в итоге становится причиной снижения качества сексуальной жизни мужчины.
При диабете второго типа поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина. Но даже при условии, что его количества хватает, он не может выполнять свою основную функцию. Из-за этого глюкоза перестает поступать к клеткам, оставаясь в сосудах и нанося им вред.

В данном случае может произойти нарушение эрекции, поскольку в половом члене находятся сосуды. При диабете второго типа медики часто наблюдают не только проблемы с потенцией, но и снижение чувствительности. Сопровождать эти симптомы могут болезни почек, стоп, органов зрения, а также высокие риски инсульта и сердечного приступа. Кроме нарушения эрекции на наличие диабета указывают учащенное мочеиспускание, чувство голода или жажды, плохое зрение и незаживающие раны.

Источник: ufacitynews.ru



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