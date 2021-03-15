 

Ученые из США рассекретили снижающую риски рака толстой кишки диету

15.03.2021, 10:34, Разное
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Американские исследователи рассказали, какая диета позволяет снизить риски развития рака толстой кишки. Корректировка рациона питания с ограничением потребления алкоголя и красного мяса дает возможность защитить свой организм от онкологических недугов.
Согласно статистике ВОЗ, рак толстой кишки является одним из наиболее распространенных видов онкологической болезни. На его развитие большое влияние оказывает рацион питания. Ученые из американского Университета штата Юта решили провести метаанализ, чтобы выяснить, какие продукты и напитки наносят наибольший вред пищеварительному тракту.

Оказалось, что больше всего толстая кишка страдает от употребления красного мяса и алкоголя. Эти продукты значительно повышают риски развития рака. Однако снижение или исключение из рациона красного мяса и алкоголя, а также добавление в него клетчатки и кальция уменьшает риски возникновения онкологической болезни.

Источник: ufatime.ru



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