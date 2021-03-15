Камеру на Рублёвском шоссе демонтировали из-за клеветы на чиновников

15.03.2021, 10:31, Разное

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ГИБДД демонтирует камеру, установленную на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье, из-за неоднократной клеветы на государственных чиновников и депутатов Госдумы.

Всего за месяц после установки камера необоснованно обвинила более 970 чиновников в нарушении скоростного режима.

Камеру установили в середине февраля с целью увеличения безопасности жителей посёлка Барвиха и прилегающих поселений. Однако после изучения материалов с камеры в ГИБДД обнаружили, что устройство необоснованно выписывало штрафы за превышение скорости автомобилям, принадлежащим высокопоставленным чиновникам и депутатам. По неизвестной причине камера сообщала, что эти машины движутся со скоростью свыше 200 км/ч, в то время как машины простых автолюбителей с точки зрения камеры двигались в рамках установленных правил.

После многочисленных жалоб на клеветнические штрафы ГИБДД демонтировало камеру. Причины сбоя в настоящее время уточняются.

– Возможно, это ЦРУ взломало нашу систему так, что камера начала необоснованно штрафовать чиновников и только их. Но американцы таким образом не смогут сломить наше государство. Взломанная камера снята, и теперь никто не посмеет утверждать, что депутаты и чиновники гоняют в столицу на безумных скоростях. Авторитет Госдумы и министерств восстановлен, а виновные программисты будут строго наказаны, – сказал глава подмосковного ГИБДД Михаил Скоробогатов.

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