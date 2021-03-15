 

Камеру на Рублёвском шоссе демонтировали из-за клеветы на чиновников

15.03.2021, 10:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

ГИБДД демонтирует камеру, установленную на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье, из-за неоднократной клеветы на государственных чиновников и депутатов Госдумы.

Всего за месяц после установки камера необоснованно обвинила более 970 чиновников в нарушении скоростного режима.

Камеру установили в середине февраля с целью увеличения безопасности жителей посёлка Барвиха и прилегающих поселений. Однако после изучения материалов с камеры в ГИБДД обнаружили, что устройство необоснованно выписывало штрафы за превышение скорости автомобилям, принадлежащим высокопоставленным чиновникам и депутатам. По неизвестной причине камера сообщала, что эти машины движутся со скоростью свыше 200 км/ч, в то время как машины простых автолюбителей с точки зрения камеры двигались в рамках установленных правил.

После многочисленных жалоб на клеветнические штрафы ГИБДД демонтировало камеру. Причины сбоя в настоящее время уточняются.

– Возможно, это ЦРУ взломало нашу систему так, что камера начала необоснованно штрафовать чиновников и только их. Но американцы таким образом не смогут сломить наше государство. Взломанная камера снята, и теперь никто не посмеет утверждать, что депутаты и чиновники гоняют в столицу на безумных скоростях. Авторитет Госдумы и министерств восстановлен, а виновные программисты будут строго наказаны, – сказал глава подмосковного ГИБДД Михаил Скоробогатов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / 75% космического мусора не имеет отношения к известным объектам

31.12 / Мнение: Как китайские СМИ создают агитационную работу в Японии

19.11 / Бузова проговорилась об интриге шоу «Ледниковый период»

24.10 / Мнение: Новости дня – 24 октября. Аборты в Польше, Римский папа, свобода тела

16.10 / Цинизм и варварское отношение: сенаторы обсудили катастрофу на предприятии “Норникеля”.

16.02 / Представлен игровой Realme GT: Суперфлагман со Snapdragon 888, 160 Гц и 125-ваттной зарядкой

13.10 / Мнение: Грузия в Карабахском конфликте

14.01 / Мнение: Казус Илларионова

14.11 / Названа причина смерти Армена Джигарханяна

27.10 / Мнение: Письмо: “Сто раз насильно поцеловал”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска