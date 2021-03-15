Путин назвал долгожданным событием турнир St. Petersburg Ladies Trophy

15.03.2021, 10:22, Новости дня

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Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy и назвал его долгожданным событием для поклонников спорта.

Международный женский теннисный турнир категории WTA 500 открывается в Санкт-Петербурге 15 марта и продлится до 21 марта. Жеребьевка состоялась в воскресенье, имена соперниц сеяных россиянок станут известны позднее. В число сеяных российских теннисисток вошли Екатерина Александрова (1), Вероника Кудерметова (2), Светлана Кузнецова (4), Анастасия Павлюченкова (5) и Дарья Касаткина (8).

«Эти традиционные соревнования прочно обосновались в международном теннисном календаре и всегда становятся большим, долгожданным событием для поклонников спорта. Ведь на кортах нашей Северной столицы встречаются как именитые участницы, признанные звёзды, так и талантливые, подающие надежды дебютантки из разных стран», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Президент подчеркнул, что популярность St.Petersburg Ladies Trophy – результат эффективной работы дружной команды «преданных делу людей, настоящих энтузиастов и любителей тенниса».