Правительство анонсировало третий этап программы туристического кешбэка

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15.03.2021, 10:22, Новости дня
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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на третий этап программы туристического кешбэка, который стартует а марте, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Правительство возобновляет программу туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Ее новый, уже третий по счету этап стартует в марте 2021 года. Распоряжение о выделении на эти цели 2 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позже объявлены Ростуризмом, при этом условия самой программы останутся прежними. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составляет 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января.

В рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей.



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