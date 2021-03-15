 

В Крыму заявили об отсутствии законного права Украины на полуостров

15.03.2021, 10:22, Новости дня
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Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной», – сказал Константинов в интервью РИА «Новости».

По его словам, в 2014 году на Украине произошел кровавый государственный переворот, однако осознание преступления в украинском обществе так и не наступило. 

18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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