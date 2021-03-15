Польза средиземноморской диеты «просачивается» от одного человека другим членам семьи

15.03.2021, 10:20, Разное

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Гало-эффект

Гало-эффектом или эффектом ореола называют появление у человека позитивного мнения об определенном продукте (или компании, бренде) из-за влияния чьего-либо мнения. Об этом феномене часто говорят в негативном ключе. Например, попав под влияние, люди могут переоценивать пользу определенных продуктов питания. Однако у гало-эффекта бывают и позитивные стороны. Исследование показало, что если один супруг начинает активно бороться с избытком веса, то второй обычно тоже включается в работу и теряет килограммы.

Полезный гало-эффект средиземноморской диеты

В новой научной работе испанские ученые проанализировали эффект ареола в ситуации, когда один из членов семьи старается похудеть при помощи средиземноморской диеты и упражнений.

Средиземноморская диета – один из самых изученных паттернов питания. В ней:

преобладают: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые;

присутствуют: молочные продукты с низким модержанием жира, рыба, птица, орехи;

ограничены: добавленный сахар, сладкие напитки, соль, очищенные углеводы, красное и обработанное мясо.

Авторы нового исследования пишут, что для ожирения характерно образования семейных кластеров. Они предположили, что участие одного члена семьи в программе похудения может повлиять на образ жизни и вес остальных участников семьи.

В исследовании приняли участие 148 человек, которые участвовали в крупном исследовании борьбы с ожирением. Программа похудения включала средиземноморскую диету и физические упражнения.

Родственники людей, которые активно боролись с лишним весом, за первый год исследования похудели на 1,25 килограмм больше, чем участники из контрольной группы, никто из которых не участвовал в программе борьбы с ожирением. Ко второму году эта разница в потере веса составила 4 килограмма. Эффект был сильнее, если члены семьи ели вместе или готовкой занимался участник программы похудения.

«Эффект передавался членам семьи. Благо, это было положительное влияние, которое приводило к улучшению диетических привычек», – сказал Альберт Годей (Albert Goday) из Отделения эндокринологии и питания Больницы Дель-Мар в Барселоне.

«Помимо снижения веса наблюдалось увеличение приверженности средиземноморской диете, у которого есть много полезных эффектов на здоровье, включая защиту от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных болезней», – сообщила Ольга Кастаньер (Olga Castañer) из Больницы Дель-Мар.

Однако оказалось, что «контагиозный» эффект есть только у диеты. В отличие от нее, физическая активность не «передавалась» родственникам от участников программы похудения.

В выводах исследования ученые подчеркнули, что «контагиозность» диеты может сыграть большое значение в снижении распространенности ожирения.