 

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь станут родителями

15.03.2021, 10:00, Разное
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Что и сказать – Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева умеют удивлять! И объявить о грядущем пополнении в семье пара решила не с обложки журнала, как это часто бывает, и не в телеэфире, а просто через Instagram. Несколько минут назад певица опубликовала свой снимок, на котором позирует в вечернем облегающем платье, подчеркивающим изменения в фигуре.

В ожидании, – кратко подписала фото Альбина.

Напомним, певец и музыкант Валерий Меладзе и певица, экс-солистка группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева воспитывают двоих общих детей. Их первый сын, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе. 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. 

Бывшая жена подарила Валерию трех дочерей: Ингу, Софью и Арину. В прошлом году Валерий Меладзе с дочерьми снялся для одного из номеров HELLO!. Большое интервью о семье, воспитании детей и разнице поколений читайте тут.

С Ириной Меладзе артист развелся 21 января 2014 года после 25 лет брака. В том же году Валерий расписался с Альбиной Джанабаевой. Первое совместное интервью, в котором супруги рассказали о своих отнощениях, артисты дали HELLO! – полную версию читайте здесь. А историю любви Валерия и Альбины от первого лица – здесь.

Валерий очень ответственный человек. И то, что мы выбрали друг друга, – это было осознанное решение, которое не сняло с него ответственности по отношению ко всем тем, с кем его связала жизнь, – рассказывала тогда Альбина. 



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