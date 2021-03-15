 

Для борьбы с алкоголизмом Минздрав предложил уменьшить размер рюмки

15.03.2021, 9:51, Разное
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На заседании министерства здравоохранения РФ было принято решение о принятии эффективных мер по борьбе с алкоголизмом.

По мнению чиновников, для снижения количества потребляемого россиянами крепких спиртных напитков необходимо уменьшить объём специализированной тары для выпивки.

Специалисты подсчитали, что в случае запрета выпуска водочных рюмок объёмом 50 и 100 мл, потребление крепкого алкоголя упадёт в 2-4 раза. Таким образом во время распития спиртных напитков россияне смогут использовать исключительно посуду объёмом 25 мл.

– Мы уже наблюдали положительную динамику после реализации запрета продажи пива в таре, объём которой превышает полтора литра. Употребление алкоголя резко снизились, а нужно было всего лишь уменьшить объём и поднять цену с помощью акцизов. Такой же опыт будет применяться и в случае с водкой, – сказал замминистра здравоохранение Иван Ермаков.

Если потребление крепких спиртных напитков по итогам года не снизится или снизится незначительно, в ведомстве готовы прибегнуть к более строгим мерам – уменьшению тары для розлива. В частности, возможен ввод ограничений в отношении бутылок для винно-водочной продукции – привычные ёмкости объёмом 500 мл заменят бутылками объёмом 250-300 мл.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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