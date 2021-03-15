В Мьянме на протестах за сутки погибли 38 человек – правозащитники

15.03.2021, 9:48, Новости дня

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14 марта в Мьянме в результате разгона протестов, которые продолжаются из-за военного переворота в стране, погибли не менее 38 человек, среди них один полицейский, сообщила Ассоциация помощи политзаключенным Мьянмы.

Агентство Reuters называет 14 марта самым кровавым днем с 1 февраля, когда власть захватили военные.

По данным правозащитников, с начала протестов погибли как минимум 126 человек. По информации ООН на 11 марта, погибших было более 70-ти.

Правозащитникам известны имена 23 задержанных 14 марта. Всего, по их данным, в разных регионах страны в этот день могли быть задержаны порядка 100 протестующих. Общее число задержанных или арестованных и осужденных в связи с протестами людей достигло 2156.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе, были убиты не менее пяти детей и четверо тяжело ранены.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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