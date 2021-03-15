Минобороны Турции заявило об обстреле силами Асада нефтяных объектов в Сирии

15.03.2021, 9:48, Новости дня

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С подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду позиций были обстреляны нефтяные объекты на севере Сирии. Об этом 14 марта проинформировало в Twitter минобороны Турции, которое проводило в арабской стране операцию “Щит Евфрата”.

“Баллистические ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, который находится под контролем режима в Сирии, нанесли удар по гражданским поселениям и местам стоянки бензовозов в северных районах Джераблус и Эль-Баб. Есть пострадавшие среди гражданского населения”, – говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовало ведомство, снят пожар на стоянке с автоцистернами.

В минобороны Турции рассказали, что после атаки о необходимости прекратить нападения на мирных жителей предупредили российскую сторону.

“По установленным целям был открыт ответный огонь”, – объяснили военные.

2- F * rat Kalkan * bölgesine yönelik gerçekle * en ve sivilleri hedef alan at * lar * n ba * lamas * n * müteakip at * lar * n durdurulmas * için RF taraf * na bildirimde bulunulmu * , belirlenen hedefler ate * alt * na al * nm * t * r.

— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) March 14, 2021

Телеканал Al Arabiya отмечает, что неделей ранее в этом районе Сирии был похожий обстрел, жертвами которого стали несколько человек, были также раненые.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турция начала операцию “Щит Евфрата” в августе 2016 года, о ее завершении Анкара объявила в марте 2017-го.

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