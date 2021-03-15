 

В Лондоне начали расследование против жены Башара Асада. Ее обвиняют в поддержке терактов в Сирии

15.03.2021, 9:48, Новости дня
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Полиция Лондона начала расследование в отношении жены президента Сирии Башара Асада Асмы Асад за подстрекательство в совершении терактов в Сирии, написала газета The Sunday Times 13 марта.

Расследование начали по обращению группы британских адвокатов Guernica 37. Юристы передали управлению по борьбе с терроризмом полиции Лондона документы, которые подтверждают участие жены сирийского лидера в поддержке вооруженных сил страны и подстрекательстве к терроризму.

В случае судебного преследования она пополнит ряды других диктаторов, которые предстали перед судом в Великобритании, отметила газета. В частности, бывшего президента Чили Аугусто Пиночета арестовали в Лондоне в 1998 году. Чарльз Тейлор, бывший президент Либерии, отбывает 50-летний тюремный срок в Великобритании после того, как девять лет назад международный трибунал в Гааге признал его виновным в пособничестве военным преступлениям в Сьерра-Леоне. Его бывшая жена Агнес Ривз Тейлор была арестована в Великобритании по обвинению в пытках в 2017 году, но позже обвинения сняли.

Полиции предстоит исследовать документы и решить, продолжать ли расследование в отношении Асмы Асад на другом уровне.

У Асмы Асад, родившейся и жившей в Лондоне до замужества, гражданства Сирии и Великобритании. В случае признания виновной в подстрекательстве к терроризму ей грозит лишение британского гражданства. Адвокаты из Guernica 37 подчеркивают, что Асма Асад может получить красное уведомление от Интерпола. Лица, получившие такое уведомление, подлежат экстрадиции и аресту. 

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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