В США ожидают появления миллиардного выводка 17-летних цикад

15.03.2021, 9:44, Разное

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Миллиард необычных периодических цикад с 17-летним циклом жизни устроят брачные игры в США. Событие, получившее название Brood X, может оказаться одним из самых масштабных нашествий насекомых в десятке штатов Америки.

В США одними из самых известных видов периодических цикад являются Decim, Cassini и Decula. Так их называют из-за продолжительного цикла жизни, длящегося 13 или 17 лет. Кроме того, эти насекомые уникальны, поскольку взрослые особи синхронно появляются с молодняком, поэтому каждые 13 и 17 лет в США переживают нашествие миллионов насекомых.

В этот раз их количество может достичь миллиарда. В течение четырех недель в лесах жители Америки смогут услышать брачные крики цикад. После спаривания самка откладывает яйца. Из них появляются нимфы, которые впоследствии падают на землю и зарываются в нее. Затем цикл вновь повторяется.

У энтомологов циклы периодических цикад вызывают много вопросов. Они не понимают, что насекомые делают под землей 13 и 17 лет, чем они питаются и почему жизненные циклы такие продолжительные.

Источник: glas.ru