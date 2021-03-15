В арабском городе-призраке живут джинны

15.03.2021, 9:38, Разное

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Вокруг этого городка вплотную строятся курортные отели и различные зоны отдыха, но на эту брошенную территорию никто из них странным образом не претендует. Объясняется это тем, что тут живут джинны, причем они жили тут задолго до людей.

Это место находится к югу от города Рас-аль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах и представляет из себя давно заброшенное поселение, которое застыло во времени, как насекомое в янтаре.

Место называется Аль-Джазират Аль-Хамра, что переводится как "Красный остров". Основали его в начале 19 века местные арабские племена, которые начали ловить на берегу моря жемчуг и продавать его торговцам.

Поначалу это была скромная рыбацкая деревня с ветхими хижинами, но к началу ХХ века тут уже проживало более 2500 человек и по морю плавал "флот" из 25 крупных рыбацких лодок.

В период своего расцвета это был шумный морской порт, но он пришел в упадок в 1920-х годах с крахом торговли жемчугом, в основном из-за появления культивированного жемчуга, и город начал ветшать, а люди начали уезжать отсюда в активно строящийся Абу-Даби. В 1968 году город был полностью заброшен.

С тех пор город-призрак Аль-Джазират Аль-Хамра заработал репутацию таинственного места, где происходят странные события и где поселились древние духи из арабских преданий – джинны.

Может показаться, что этот городок находится где-то в очень удаленной части ОАЭ, но это не так, на самом деле город-призрак буквально вплотную окружен многочисленными курортными городками, отелями и торговыми центрами. Но никто из них, словно по некому негласному соглашению, не покушается на брошенную землю Аль-Джазират Аль-Хамра.

Многие посетители близлежащих курортов даже не подозревают, что буквально в двух шагах от них существует это забытое место, застрявшее во времени, с примерно 400 зданиями, включая мечети, торговые лавки, полуразрушенный форт и старые сторожевые башни, а также жилые дома. Многие из коралловых и глиняных зданий все еще обставлены мебелью и разложены, как будто они ждут людей, которые никогда не вернутся.

Возможно, именно эта жуткая атмосфера, эти пустые здания и извилистые лабиринты узких улочек привели к многочисленным рассказам о сверхъестественном в Аль-Джазират Аль-Хамра, и он стал известен как место с привидениями, которое местные жители крайне тщательно избегают.

На протяжении десятков лет люди сообщают о разнообразных странных явлениях, от безобидных до ужасающих. Обычное явление тут – это почти невыносимое ощущение, что за вами наблюдают из тени, или ощущение, что кто-то стоит прямо там, когда нет ничего, кроме теней.

Есть также сообщения о таинственных огнях в жилищах или о теневых фигурах, скрывающихся вокруг. Как ни странно, отсюда очень часто поступают сообщения о кошках, которые переходят улицу только для того, чтобы раствориться в воздухе. Есть также блуждающие холодные точки и внезапные чувства крайней паники и страха, которые, кажется, приходят из ниоткуда.

Тем не менее, самая популярная история из этого города-призрака – это рассказы о джиннах. Джинны – это сверхъестественные существа из ранней доисламской арабской мифологии и теологии, которые сильно отличаются от популярного образа из таких фильмов, как "Аладдин".

Арабские джинны имеют куда больше общих черт с демонами и чаще всего они изображаются злобными существами, хотя технически они не являются ни добрыми, ни злыми по своей природе.

Хотя местные предания об этих существах сильно различаются от региона к региону, их очень часто считают обманщиками и повинными в несчастьях и болезнях, а также способными принимать облик людей и разных животных.

Многие жители стран Ближнего Востока до сих пор искренне верят в существование джиннов, а жители ОАЭ часто рассказывают истории о джиннах, поселившихся в Аль-Джазират Аль-Хамра. Есть также истории о том, что джинны всегда жили в этих местах.

Один пожилой рыбак по имени Саиф Рашед когда-то сам жил в Аль-Джазират Аль-Хамра и однажды поведал журналистам следующее:

"Я родился в море и поседел в море. Расскажу вам несколько историй. Когда я спускался ловить устриц для жемчугу, джинн хлопал в ладоши. Нас они тоже били, и мы от этого падали в обморок под водой. Мы их никогда не видели. Просто слышали их. Раньше они были в форме рыбы, как хаммура. Если вы прикоснетесь к ним или они приблизятся к вам, вы наэлектризуетесь".

По словам других местных бывших ныряльщиков за жемчугом, нередко они теряли сознание из-за джиннов, после чего другие читали молитвы, пока жертву вытаскивали на берег.

В других случаях ныряльщик мог быть одержим джинном, отвечая на вопросы высоким тонким женским голосом. Другие рассказы местных жителей заключаются в том, что джинны принимали форму говорящих животных, таких как козы или кошки, причем животные иногда превращались в другую форму прямо на их глазах.

Были случаи, когда джинны преследовали людей или пытались украсть у них жемчуг, и в этой конкретной деревне джинны, как говорили ныряльщики, часто появлялись на воде или в глубине. Один отставной ныряльщик за жемчугом так говорил об этом:

"В Джазирате много джиннов. Джинны есть повсюду, везде, но мы видим их в основном на поверхности моря, голых, с разрезанными глазами и шрамами. Они такие пугающие; у тебя волосы встают дыбом."

Можно подумать, что эти рассказы о джиннах преследуют лишь одну цель – быть приманкой для туристов, однако на самом деле местные жители очень не любят лишний раз говорить о джиннах посторонним, считая это дурной приметой. Рассказы их лишь случайно попадают в западную прессу.

В последние годы, как говорят, джиннов тут стало в разы меньше. Якобы их отпугивают любопытствующие, которые часто приезжают сюда на шумных автомобилях.