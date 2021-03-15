Российских футболистов заподозрили в применении допинга

15.03.2021, 9:32, Новости дня

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Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки, сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что антидопинговые правила нарушил нападающий «Ростова» Владимир Обухов. В его пробе, взятой в 2013 году на сборах молодежной сборной РФ в Новогорске, были обнаружены следы запрещенного вещества.

«Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь», – передает ТАСС сообщение РФС.

Там также подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу.

Напомним, летом 2018 года в отношении российских футболистов также расследовали дело о допинге, но позже его официально закрыли.