 

Российских футболистов заподозрили в применении допинга

15.03.2021, 9:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки, сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что антидопинговые правила нарушил нападающий «Ростова» Владимир Обухов. В его пробе, взятой в 2013 году на сборах молодежной сборной РФ в Новогорске, были обнаружены следы запрещенного вещества.

«Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь», – передает ТАСС сообщение РФС.

Там также подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу.

Напомним, летом 2018 года в отношении российских футболистов также расследовали дело о допинге, но позже его официально закрыли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Гривна к евро укрепилась до курса меньше 34 грн/€

08.01 / Цены на авиабилеты из Крыма и Сочи резко выросли

22.09 / ФСБ задержала в Крыму россиянина и украинца за экстремистские призывы

01.01 / Школьники встретили Новый год с конкурсом «Большая перемена»

19.11 / “Зеленые” инвесторы готовы к радикальным действиям в случае игнорирования Кабмином их проблем – юрист

23.11 / Зеленский подписал указ о назначении Хомы главой Сумской ОГА

28.02 / Украинка Снигур выиграла теннисный турнир во Франции

06.12 / Тутберидзе отметили почетным знаком

13.12 / Установлен первоисточник распространения коронавируса в России

25.01 / Кабмин продлил истекающие в этом году лицензии и разрешения для предпринимателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска