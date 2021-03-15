 

В Москве появились курсы дзюб-буддизма

15.03.2021, 9:32, Разное
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В российской столице заработали курсы дзюб-буддизма — специфического направления медитации, получившего широкое распространение после видеозаписи футболиста Артёма Дзюбы.

Участники курсов собираются, чтобы помастурбировать вместе. На память остаётся видеосьемка, которая выкладывается в закрытой группе, и групповая фотография.

– Это нереальный кайф. Ты дрочишь, а рядом дрочат другие. Я как будто 10 лет скинул. Обязательно вернусь, — рассказал Интерсаксу дрочер Олег.

Другой дрочер (с приличным стажем) 58-летний Николай Петрович сообщил агентству, что благодарен Дзюбе за «десакрализацию этого древнего мужского занятия».

Эксперты считают, что у дзюб-буддизма большое будущее как новой национальной идеи.



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