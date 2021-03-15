 

14 марта на Донбассе боевики 13 раз нарушили перемирие – штаб ООС

15.03.2021, 8:58, Новости дня
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14 марта боевики на Донбассе 13 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 15 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“14 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. […] Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в воскресенье боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Пивденное (из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Катериновка (из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Луганское (из крупнокалиберных пулеметов), Троицкое (еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов), Лебединское (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Опытное и Авдеевка (из подствольных гранатометов), Пески (еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Гнутово (из автоматических станковых гранатометов).

В пресс-центре отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ.

“С начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – сообщили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1074803006371597/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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