 

COVID-19 в Украине. За сутки выявили меньше больных, чем накануне

15.03.2021, 8:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине за последние сутки подтвердили 6792 случая коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 марта 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2497 человек, летальных случаев – 130, выздоровел 3491 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 9012 случая COVID-19.

По данным министра, за 24 часа в Украине провели 27 598 тестирований на коронавирус, из которых 17 338 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Житомирской (778) и Львовской (552) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 1 467 548 случаев коронавирусной инфекции, скончались 28 433 пациента с COVID-19, выздоровели 1 226 007 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/891812694695060

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / “Вагнеровцы” разместились недалеко от резиденции Лукашенко. Очевидно, речь идет об операции российских спецслужб

12.12 / В результате ЧП на месторождении нефти в НАО погиб человек

26.01 / Витренко на заседании фракции “Слуга народа” не захотел отказаться от премии в $4 млн – СМИ

01.03 / Из-за вспышки химреагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье погибла женщина

06.07 / Жительница Кубани убила и расчленила мальчика из-за громкой музыки

05.01 / В Дании сняли мультфильм для детей про мужчину с самым длинным пенисом в мире

07.09 / США и Эстония устроили провокационные стрельбы из РСЗО

25.08 / “Господин президент, хватит убивать огурцы”. Фотожабы на видео о том, как казак разрубил огурец на ладони Зеленского

06.09 / В Николаеве COVID-19 обнаружили в шести учебных заведениях

20.09 / El Periódico – Мадрид обвинил китайских хакеров в краже данных о вакцине от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска