COVID-19 в Украине. За сутки выявили меньше больных, чем накануне

15.03.2021, 8:58, Новости дня

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В Украине за последние сутки подтвердили 6792 случая коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 марта 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2497 человек, летальных случаев – 130, выздоровел 3491 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 9012 случая COVID-19.

По данным министра, за 24 часа в Украине провели 27 598 тестирований на коронавирус, из которых 17 338 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Житомирской (778) и Львовской (552) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 1 467 548 случаев коронавирусной инфекции, скончались 28 433 пациента с COVID-19, выздоровели 1 226 007 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/891812694695060

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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