Нидерланды прекратили использование вакцины AstraZeneca до конца марта

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15.03.2021, 8:58, Новости дня
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Нидерланды решили приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca как минимум до 28 марта в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в заявлении правительства страны от 14 марта. 

“Основываясь на новой информации, голландское управление лекарственных средств советует приостановить введение препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Было принято решение не использовать AstraZeneca в течение следующих двух недель, до воскресенья 28 марта”, – отметили в правительстве.

Такое решение в Нидерландах приняли из-за шести новых сообщений о возможных побочных эффектах от вакцины из Дании и Норвегии.

“Это серьезные, редкие признаки образования сгустков (тромбоз) и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. О подобных случаях в Нидерландах в настоящее время не известно”, – подчеркивается в заявлении.

Министр здравоохранения страны Уго де Йонге считает важным, чтобы сообщения о побочных эффектах препарата расследовались должным образом.

“Мы всегда должны проявлять осторожность, разумно остановить процесс [вакцинации] сейчас в качестве меры предосторожности. В этом я полностью полагаюсь на наших экспертов”, – сказал чиновник. 

Накануне национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал властям приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca с 14 марта.

13 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех случаях осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один пациент умер от кровоизлияния в мозг, еще три человека находятся в тяжелом состоянии из-за появления тромбов, кровотечения и низкого уровня тромбоцитов.

В ряде европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Среди них Дания, Норвегия, Исландия, Австрия. Как отмечало агентство Reuters, вакцинацию отдельной партией вакцины AstraZeneca прекратили Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Италия.

В Южной Корее расследовали смерть восьми человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. 8 марта стало известно, что специалисты не нашли доказательств того, что прививки привели к смерти больных.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что знают о приостановках вакцинации препаратом AstraZeneca. Вместе с тем там напомнили, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски. Также там подчеркнули, что в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины против коронавируса.

В самой AstraZeneca 12 марта заявила об отсутствии связи между ее вакциной от коронавируса и образованием тромбов. Об этом же заявили и в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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