Ученые перечислили полезные свойства помогающей похудеть специи

15.03.2021, 8:54, Разное

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Иранские исследователи пришли к выводу, что добавление в рацион семян тмина способствует похудению. Эта специя стимулирует обмен веществ, а также выводит из организма шлаки и токсины.

Исследованием специи занимались сотрудники Медицинского университета Тегерана. Они изучили диету тех, кто добавлял в свой рацион тмин, сравнив ее с обычным дефицитом калорий. Оказалось, что при употреблении тмина похудение происходило значительно быстрее.

По словам ученых, тмин обладает множеством полезных свойств. Он не только ускоряет обмен веществ, но при этом обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом, «выгоняет» излишки жидкости из тела, заглушает чувство аппетита и нормализует метаболизм.

Специалисты рекомендуют употреблять семена тмина после предварительного заваривания в кипяченой воде. Кроме того, употребление специи можно комбинировать с медом, корицей и свежевыжатыми соками, например апельсиновым.

Источник: www.mk.ru