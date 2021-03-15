 

Ученые перечислили полезные свойства помогающей похудеть специи

15.03.2021, 8:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иранские исследователи пришли к выводу, что добавление в рацион семян тмина способствует похудению. Эта специя стимулирует обмен веществ, а также выводит из организма шлаки и токсины.
Исследованием специи занимались сотрудники Медицинского университета Тегерана. Они изучили диету тех, кто добавлял в свой рацион тмин, сравнив ее с обычным дефицитом калорий. Оказалось, что при употреблении тмина похудение происходило значительно быстрее.

По словам ученых, тмин обладает множеством полезных свойств. Он не только ускоряет обмен веществ, но при этом обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом, «выгоняет» излишки жидкости из тела, заглушает чувство аппетита и нормализует метаболизм.

Специалисты рекомендуют употреблять семена тмина после предварительного заваривания в кипяченой воде. Кроме того, употребление специи можно комбинировать с медом, корицей и свежевыжатыми соками, например апельсиновым.

Источник: www.mk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной

11.12 / Иммунолог Жемчугов прокомментировал ложные ВИЧ-тесты при испытании вакцины от COVID-19

16.11 / “Лучшие в России 2020” наградили разработчика вакцины от COVID-19

19.02 / Королева Елизавета II необычно поздравила сына-изгоя принца Эндрю с 61-летием

16.02 / Скандалы: «Тюменская матрёшка» трещит по политическим швам

19.08 / «Люблю тратить деньги»: Шаляпин озвучил сумму, которая нужна для жизни в Москве

28.07 / Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны

21.09 / Елизавета II лишила Харви Вайнштейна рыцарского титула

14.10 / Кто раскачивает эмоциональные качели климакса

03.07 / Мнение: Когда хороший следователь стал взяточником?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска