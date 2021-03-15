 

Ради прибавки к пенсии Ирина Апексимова хочет получить звание Заслуженного артиста РФ

15.03.2021, 8:54, Разное
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Российская актриса Ирина Апексимова призналась, что хотела бы добиться получения звания «Заслуженный артист Российской федерации» ради прибавки к пенсии. Сейчас она усердно работает, но когда выйдет на заслуженный отдых, то полагает, что дополнительные деньги ей не помешают.
По словам 55-летней актрисы, часто на нее смотря так, будто она больная, особенно, когда ей приходится говорить, что на одной сцене ей довелось выступать с Евстигнеевым, Табаковым и Ефремовым. Сейчас Ирина Апексимова не выходит на сцену, но все равно продолжает работать в театральной сфере.

Так, в 2016 году она стала руководителем Московского театра на Таганке, а в текущем году на ее попечение передали «Содружество актеров Таганки». Актриса работает над тем, чтобы объединить эти две площадки в единый большой театр. Кроме того, Ирина Апексимова хочет добиться, чтобы ей присвоили звание «Заслуженный артист Российской федерации» хотя бы ради прибавки к пенсии, поскольку когда-нибудь она уйдет на заслуженный отдых.

Источник: bimru.ru



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