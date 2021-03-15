Отец русскоязычного ученика рассказал о «беспределе» в латвийской школе

15.03.2021, 8:42, Новости дня

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Учительница в Кенгарагской средней школе в Риге отказалась принимать доклад ученика первого класса, поскольку он был подготовлен на русском языке.

Отец школьника рассказал на своей странице в Facebook, что его сыну задали выучить технологию производства хлеба. Тему учительница рассказывала на латышском языке, в связи с чем ученики должны были пересказать информацию на том же языке.

«Чтобы было понятно объясню – с засеивания семян, до выпечки готового хлеба! Полностью на латышском у первоклассников! Мне даже интересно, многие ли из нас, смогут самостоятельно об этом рассказать на латышском?» – задался вопросом Юдин.

Отец первоклассника отметил, что его сын ответственно подошел к заданию и выучил тему. Однако учительница не стала принимать работу, поскольку она была сделана на русском языке.

«Сын вчера весь день самостоятельно готовился, учил текст, чтобы не читать по бумажке… И каков итог – она у него не приняла работу, он, видите ли рассказывал, о ней на русском языке! <…> Беспредел какой-то» – сообщил мужчина.

Мужчина напомнил, что до седьмого класса дети могут использовать в школе удобный для них язык. Пользователи социальных сетей встали на сторону отца и согласились, что учительница не имела права отвергать доклад ребенка.

3 сентября сейм Латвии передал на рассмотрение парламентской Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие вести агитацию на любом языке, кроме латышского.

Всю агитацию на телевидении, радио, в печатной прессе, интернете и публичных местах нужно будет вести только на латышском языке, а за несоблюдение закона будет назначен штраф. Сейм рассмотрел эту инициативу и одобрил ее.

Также ранее в Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными.

В мае посольство РФ в Латвии заявило, что к русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта».