 

Между Благовещенском и китайским Хэйхэ заработал понтонный мост через Амур

15.03.2021, 8:42, Новости дня
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Понтонный мост через реку Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ заработал в понедельник, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«По договоренности с китайской стороной с сегодняшнего дня открываются международные грузовые перевозки по понтонному мосту на направлении Благовещенск-Хэйхэ. На начальном этапе будет возобновлен только импорт инженерного оборудования в Россию, прорабатывается вопрос о поэтапном расширении перечня ввозимой продукции, а также начале экспорта российских товаров в Китай», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что перевозки будут осуществляться только российскими транспортными средствами. «Ежедневно пересекать границу смогут не более десяти грузовых автомобилей. По истечении пяти дней после открытия сообщения это количество могут увеличить по согласованию сторон», – добавили в пресс-службе Минэкономразвития.

Водители, осуществляющие международные рейсы, должны строго соблюдать требования эпидемической безопасности.

Напомним, в августе премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал низкую эффективность реализации программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу, особенно на Дальнем Востоке.



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