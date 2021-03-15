 

Супермаркеты Москвы ограничат продажу мяса на время Великого поста (и повысят цены)

15.03.2021, 8:31, Разное
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Торговая палата Москвы опубликовала регламент розничной торговли мясными продуктами на время Великого поста.

Купить мясо в московских супермаркетах можно будет только до 20:00 в будни при наличии справки о беременности, кормлении грудью или болезни.

Также с письменного разрешения районной администрации купить мясо смогут и другие категории граждан, если будет доказано, что они несут военную, гражданскую или депутатскую службу на благо Родины.

В ближайшие дни московский опыт будет распространён и на другие регионы, где пока можно беспрепятственно купить мясо.

Кроме того, за строгость соблюдения поста поборются экономически: до Пасхи цены на говядину будут увеличены на 45%, на свинину – на 80%, а на экзотические виды мяса – на 100%. Благочинный РПЦ при Московской торговой палате рассказал, как следует подходить к соблюдению Великого поста.

– Православная церковь с пониманием относится к людям, которые не могут соблюдать пост. Для больных, кормящих и беременных женщин никаких ограничений в потреблении мяса вводиться не должно. А остальные граждане, не имеющие проблем со здоровьем, могут и должны попоститься. Вместо мяса мы рекомендуем употреблять мочёную в воде гречневую крупу, хлеб грубого помола и макаронные изделия. И к концу эпидемии мы подойдём очистившимися и праведными, – заявил благочинный при Московской торговой палате отец Владлен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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