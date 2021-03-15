 

Всемирный конгресс украинцев исключил из своего состава Объединение украинских обществ Латвии

15.03.2021, 8:08, Новости дня
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Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) исключил из своего состава Объединение украинских обществ Латвии. Об этом 14 марта конгресс проинформировал в Facebook.

“13 марта совет директоров Всемирного конгресса украинцев после длительного и прозрачного рассмотрения вопроса исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии (ОУОЛ), поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ”, – говорится в сообщении.

В ВКУ отметили, что подобное решение было принято впервые за более чем 50-летнюю историю конгресса.

“ВКУ открыт для сотрудничества с украинскими общественными организациями в диаспоре, которые устойчиво стоят на проукраинской позиции, что соответствует основным принципам деятельности ВКУ”, – подчеркнули в организации.

https://www.facebook.com/UWCongress/posts/4032738713455273

“Український погляд” пишет, что в числе действий ОУОЛ, которые признаны ВКУ антиукраинскими, – пропаганда антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией “русского мира”; распространение дезинформации о войне на востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является “фашистской хунтой”, убивающей детей.

Кроме того, в числе претензий есть “высказывания, дискредитирующие революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности, Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержка пророссийских радикальных групп в Латвии, подрывающих ее суверенитет; пропаганда в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУОЛ в мероприятиях посольства РФ в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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