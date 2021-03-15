 

Алену Свиридову ужаснул концерт Эми Уайнхаус в Москве

15.03.2021, 8:04, Разное
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Российская певица Алена Свиридова призналась, что ее привел в ужас концерт Эми Уайнхаус в Москве. Однако именно это выступление скончавшейся исполнительницы вдохновило ее на то, чтобы предстать в образе Уайнхаус в развлекательной программе первого канала «Точь-в-точь».
Члены жюри остались под большим впечатлением от выступления Алены Свиридовой в образе британской певицы Эми Уайнхаус. Все они поставили исполнительнице высшие пять баллов. Свиридова поблагодарил жюри за столь высокую оценку, а также пояснила о посещении концерта Эми Уайнхаус в Москве.

Алена Свиридова полагает, что «вжиться» в роль Эми Уайнхаус ей удалось благодаря концерту британки, который она давала в Москве. Сцену она сравнила с «гладиаторским рингом», на который певице подносили стаканчики с водой. У Свиридовой создалось впечатление, будто публика собирается распять исполнительницу и это ее ужасало.

Стоит напомнить, что из жизни Эми Уайнхаус ушла в возрасте 27 лет 23 июля 2011 года. Поклонники включили ее в неформальное объединение «Клуб 27». В него входят музыканты, скончавшиеся в возрасте 27 лет при странных обстоятельствах, например, Курт Кобейн, Брайан Джонсон и Джимми Хендрикс.

Источник: riafan.ru



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