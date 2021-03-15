Жуткие вещи, увиденные на ночной реке

15.03.2021, 7:59, Разное

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Люди, работающие по ночам на природе, нередко видят необычные, непонятные или пугающие вещи. В большинство случаев это можно объяснить совершенно естественными причинами, но всегда есть место мистике. Пользователи с Реддита поделились своими странными/страшными историями, которые произошли с ними в темное время суток во время плавания по реке на лодке или рядом с рекой:

Я живу в городе, через который протекает довольно большая и быстро текущая река. Это очень красивый, но на самом деле довольно опасный участок реки.

Однажды, пару лет назад, я шел на работу к пристани, это было примерно в 8:30 утра. Было субботнее утро, поэтому тут не было никого, кроме двух пожилых мужчин, совершавших пробежку на приличном расстоянии от меня. У меня было еще достаточно времени до начала смены, поэтому я сел на скамейку напротив небольшого пирса, где была привязана пара лодок, мягко ударяясь о пирс по воле волн.

Я слушал инструментальную музыку, но потом я вынул наушники и сел, просто слушая стук лодок о пирс, и просто расслабился, это было прекрасное июньское утро.

Внезапно я слышу женский голос в своем ухе, очень отчетливо говорящий "Подвинься, (мое имя)" в шутливой манере. Я быстро огляделся – никого рядом не было, даже машин на дороге поблизости не было. Ничего. Там реально никого не было, и голос женщины звучал с необычным акцентом для моего района.

Это было не страшно, просто странно. Я до сих пор иногда думаю об этом."

* * *

Я отдыхал с другом в машине, припаркованной на берегу там, где мы любили смотреть на реку. Мы тусовались в этом месте все время, когда были подростками. В тот раз мы сидели и обратили внимание, что Луна взошла высоко.

Но примерно через 20 минут я подумал, что Луна выглядела ниже, чем в прошлый раз, когда я смотрел на нее. Мы обратили на это внимание, и за то время, что мы за ней следили, Луна опустилась даже ниже линии деревьев, а затем снова поднялась вверх.

По сей день мы до сих пор не выяснили, что случилось. На 100% это была Луна, а не отражение в облаках. И да, мы курили травку, но марихуана не заставляет двух разных людей видеть одни и те же галлюцинации.

* * *

Этот случилось не со мной, а с моим другом, который работает на баржах, движущихся по рекам Снейк и Колумбия здесь, на стыке штатов Вашингтон и Орегон.

В целом юго-восток штата Вашингтон – это горячая точка для наблюдения странных огней в небе, но отсутствие светового загрязнения вдоль реки Снейк это особенное условие для наблюдения подобных явлений.

Одно из явлений, что видел мой друг, это что-то похожее на спутник, объект, летящий по ночному небу, но который вдруг делает полную остановку и потом быстро летит в противоположном направлении. Потом этот объект снова внезапно меняет курс на прямой угол и так далее. Мой друг видит это явление примерно каждый месяц или каждые два месяца.

(Ответ на этот пост от другого пользователя)

Я точно знаю, о чем вы говорите. Это как яркая звезда, которая движется в случайных направлениях немного медленнее, чем спутник. Я видел их по крайней мере дюжину раз за последние 8 лет или около того.

Любой, кто это читает, если у вас есть доступ к месту с низким уровнем светового загрязнения, я гарантирую, что вы его увидите, если останетесь в этом месте достаточно долго и не спускаете глаз с неба. Я вполне законно видел этот объект КАЖДЫЙ РАЗ, когда смотрел на звезды более двух часов.

* * *

Это было на земле моих родителей недалеко от озера Стоктон в штате Миссури. В частности, через их владения протекала одна из небольших рек, вытекающих из озера Стоктон. В конце их подъездной дорожки был закрытый мост, на который я обычно садился, чтобы смотреть на звезды ночью. Я часто слышал там странные звукп и видел летающие шары.

На другой стороне поместья находилась ферма по выращиванию черного ореха. Мне довелось ходить на пастбище на окраине фермы. Когда я сидел там ночью, у меня возникало очень необычное ощущение, что за мной наблюдают оттуда.

Неподалеку от нас жил мой шурин, и по ночам его иногда преследовали какие-то большие собаки. Однажды ночью ему пришлось залезть на дерево, чтобы убежать от них, поскольку они преследовали его через нижнюю часть участка. Мы понятия не имели, что это такое. Они были слишком большими, чтобы быть койотами. Они пытались напасть и на нашего пса мастифа, и он чуть не умер. Его раны от укусов были очень похожи на собачьи.

* * *

Я работал в компании по производству удобрений на реке Миссисипи в дельте Миссисипи. Однажды утром я поднялся в цех по производству удобрений и на настиле, где сохла куча высушенной мочевины (вид удобрения), внутри было что-то вроде идеального следа.

Он был большим, с 5 пальцами, и даже было видно, что КОГТИ выходят из каждого пальца. Все пальцы были в нормальном соотношении и порядке, от большого пальца ноги до мизинца, все подходящие по размеру.

Это было задолго до того, как я узнал о чем-либо, кроме случайных историй про Снежного человека, которые я видел по телевидению. Страшно то, что мне часто приходилось работать по ночам, так как мне приходилось каждый час или около того заходить в этот ТЕМНЫЙ дом, где сушились удобрения, на тот же настил, где был оставлен след.

* * *

Мой брат работает на реке Миссисипи, и он рассказал мне историю о том, как он начинал работать матросом. Он сказал, что было около 2–3 часов ночи, и в тот момент большой синий светящийся шар вышел из правой части леса с берега Миссури, поплыл над рекой, остановился и завис в прямом направлении от баржи, а затем поплыл к берегу с другой стороны и исчез в лесу на стороне Кентукки.

Брат сказал, что они все стояли и просто смотрели на это. Капитан потом сказал им, что в этом районе реки такое часто случается. С обеих сторон находится старое поле битвы времен Гражданской войны, и теперь там парк.

Как только мой брат стал капитаном, он сказал, что для новичков-рабочих наблюдение этого летающего через реку шара потом стало чем-то вроде "обрядом посвящения".

Он также рассказал мне о том, что видел нечто, как он думал, похожее на большую собаку на берегу реки ранним утром, прямо перед восходом солнца. Он сказал, что когда они подошли ближе, это существо встало на две задние ноги, огляделось, увидело их, а потом повернулось и побежало по лесу, как человек на двух ногах. Брат сказал, что до сих пор не знает, что это было.

* * *

Не река или озеро, а только водоем. Мой папа только что закончил курс реабилитации после болезни, поэтому я организовал небольшую поездку к пруду на дикую природу в местность за моим домом.

Я, мой отец и мой лучший друг, ушли, когда еще было солнечно, но к тому времени, когда мы добрались до пруда, было уже темно как смоль, пока Луна не вышла из-за облаков. Была ранняя зима, ночью стало очень холодно, и весь пруд замерз.

Папа прилег на берегу, а я и мой приятель схватили ствол старого мертвого дерева, чтобы сломать лед, это заняло пару минут, но мы с этим справились. Затем мы решили посмотреть, насколько глубок пруд в этом месте, воткнув этот ствол прямо в сделанную нами яму.

И ствол не дошел до дна, хотя в нем было метра два длины или больше. Потом мы вернулись на берег к отцу и сели там, беседуя. Прошло минуты две и тут мы слышим это странное эхо, исходящее из-под замерзшего пруда.

Мы посмотрели друг на друга и решили убираться отсюда. Но мы никак не могли выбраться, мы ходили вокруг, спотыкаясь. В итоге мы позвонили домой и попросили мою тетю приехать за нами на машине.