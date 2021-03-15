 

Турция обвинила Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо

15.03.2021, 7:52, Новости дня
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Минобороны Турции утверждает, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, сообщило Анатолийское агентство Anadolu.

По данным турецкого минобороны, снаряды были выпущены из района аэродрома Квайрес. Они якобы попали по городам Джараблус и Эль-Баб, передает ведомство. По информации Anadolu, турецкая сторона уведомила Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что несколько бензовозов с сирийской нефтью были в воскресенье уничтожены ракетно-артиллерийскими ударами в районе города Джераблус на границе с Турцией, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях Хамран и Тархиб.



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