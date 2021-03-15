Подростков с отравлением госпитализировали со спортбазы в Подмосковье

15.03.2021, 7:52, Новости дня

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Девять подростков с пищевым отравлением попали в больницы со спортивной базы в поселке Краково Раменского городского округа Подмосковья, сообщили в экстренных службах.

«На спортивной базе девять подростков в возрасте 14-16 лет почувствовали себя плохо. С признаками пищевого отравления их доставили в больницы», – сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что подростков направили в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский.

Причины случившегося выясняются.

Напомним, в четверг в мэрии Барнаула сообщили, что свыше 140 учащихся школы в Барнауле сообщили о симптомах отравления. Занятия в учреждении приостановили. Позднее министр образования и науки региона Максим Костенко сообщил, что данные об отравлении школьников не подтвердились.