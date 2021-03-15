 

США заявили о планах укреплять отношения с союзниками и сохранять военную мощь

15.03.2021, 7:52, Новости дня
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Вашингтон намерен укреплять отношения с союзниками по всему миру, так как дипломатия является наиболее эффективным способом решения проблем, при этом США сохранят военную мощь, которая является источником национальной силы, говорится в опубликованном в газете Washington Post совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

«Как сказал президент (США Джо) Байден, Соединенные Штаты будут выступать за дипломатию, поскольку это наиболее эффективный способ решения проблем … В то же время мы сохраним самые мощные вооруженные силы в мире, потому что это основной источник нашей национальной – и коллективной – мощи», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что США стремятся «оживить» связи с международными партнерами, а также подтвердить приверженность общим целям, ценностям и обязательствам, передает РИА «Новости».

«Наши союзы – это то, что наши военные называют «увеличением боевых возможностей». С ними мы можем добиться гораздо большего, чем без них. Ни одна страна на Земле не имеет такой сети союзов и такого количества партнеров, как наша. Было бы огромной стратегической ошибкой пренебрегать этими отношениями», – отметили главы ведомств.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин опубликовали заявление в издании в преддверии своего визита в Японию, запланированного на 15-17 марта. Сообщается, что в ходе переговоров в формате «2+2» страны обсудят вопросы укрепления двустороннего союза, а также проблемы активизации Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. После Японии Остин и Блинкен направятся с визитом в Южную Корею.

Ранее сообщалось, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.



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