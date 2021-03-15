Унесённая ветром Маргарет Митчелл

15.03.2021, 7:20, Разное

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Литературу США нельзя представить без романа «Унесённые ветром». Книгу молодой дебютантки невзлюбили другие писатели, но обожала публика и киношники.

Маргарет Митчелл прожила всю свою недолгую жизнь в воспетой ею Атланте. В юности она потеряла жениха, погибшего на фронтах Первой мировой войны, а её взрослая жизнь началась с неудачного замужества. Пара развелась через несколько месяцев, но Митчелл так боялась бывшего супруга, что носила с собой револьвер пока её экс-мужа не нашли мёртвым в соседнем штате.

На жизнь девушка зарабатывала журналистикой. В 1925 году травма ноги заставила её бросить репортёрство, а второй муж, страховой агент, смог обеспечить ей достойное существование. Домохозяйка Маргарет начала писать роман, который закончила через десять лет.

История мятежной Скарлетт О’Хара во многом основана на реальных событиях из жизни предков писательницы. Джеральд, отец Скарлетт, как и прапрадед Маргарет сбежал в Америку из Ирландии. В жилах Митчелл, как и у её героини, текла также и французская кровь. Два деда Маргарет сражались в годы Гражданской войны на стороне Конфедерации южных штатов. Один из них после поражения, как и Скарлетт, разбогател на поставках древесины для восстановления Атланты, которая в 1864 году была дотла сожжена северянами. Вообще, исторические события, на фоне которых разворачивается эпическое действие романа, автор описала досконально — в этом ей помогли рассказы отца, который был председателем исторического общества Атланты.

Закончив свой труд, Митчелл не собиралась его публиковать, пока о тысячестраничной рукописи случайно не узнал один из издателей. Роман «Унесённые ветром» был издан в 1936 году и стал национальным бестселлером. Он был восторженно принят читателями, но был осторожно встречен критикой и профессиональными литераторами. Одни завидовали успеху дебютантки, другие не знали, как относиться к произведению, героиня которого оправдывает рабовладение и ненавидит янки, но является примером борьбы женщин за равноправие и презирает отжившие светские условности.

Многочисленные переиздания и переводы на десятки языков принесли Митчелл состояние. Фильм, поставленный по её роману в 1939 году, получил десять «Оскаров» и собрал рекордную кассу. Несмотря на этот успех, Митчелл не начала писать новые произведения. В 1949 году, во время вечерней прогулки, её сбил пьяный шофёр. Маргарет Митчелл скончалась через пять дней, так и оставшись автором одного, но великого романа.