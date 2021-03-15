Узнавший имя дочери Нюши Симба певец Филипп Киркоров не поверил в это

15.03.2021, 7:14, Разное

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Российский певец Филипп Киркоров не поверил в то, что Нюша назвала свою дочь Симбой. Исполнитель узнал об этом, когда находился в составе жюри в шоу телеканала НТВ «Маска».

В момент, когда предстояло угадать личность, скрывающуюся под маской, Регина Тодоренко задавала наводящие вопросы, например, не является ли Симба дочерью участника. Тогда их диалог прервал Филипп Киркоров. Он переспросил, действительно ли Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) назвала своего ребенка Симбой. Утвердительно ему ответил комик Александр Рева, он добавил, что полностью ее имя звучит, как Симба Игоревна.

Ранее общественность критически отнеслась к тому, что Нюша выбрала для дочери такое необычное имя. Сама исполнительница считает, что ни у кого такого имени нет. Кроме того, певице и ее мужу генеральному советнику президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорю Сивову нравится мультфильм «Король лев», поэтому их радует мысль, что дочь Симба будет ассоциироваться с этой мультипликацией. Также Нюша добавила, что родилась Симба под знаком скорпиона, поэтому сильной личности нужно подобающее имя.

Источник: lenta.ru