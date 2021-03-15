Татьяна Навка на празднике Масленицы сожгла чучело коронавируса

15.03.2021, 7:14, Разное

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Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка проводила Масленицу сожжением чучела коронавируса. Она полагает, что такая традиция позволит справиться с болезнью и прогнать ее из страны.

В Instagram Татьяна Навка опубликовала фотографии, запечатлевшие ее проводы Масленицы. Она собралась с друзьями и дочерью Дмитрия Пескова Надеждой, чтобы сжечь чучело, имевшее вид коронавируса. Но до сожжения спортсменка пела частушки и водила хороводы.

По словам Татьяны Навки, она вместе с друзьями отметила праздник Масленицы с «широтой русской души». Кроме того, чтобы быстрее прогнать коронавирус из РФ они решили сжечь его чучело вместо традиционной куклы, олицетворяющей Масленицу.

Источник: sport24.ru