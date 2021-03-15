 

«Стал брутальным мужиком»: Гоген Солнцев кардинально сменил имидж

15.03.2021, 7:14, Разное
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Российский шоумен и экс-участник проекта «Дом-2» Гоген Солнцев поразил поклонников кардинальной сменой имиджа. Фанаты не сразу узнали своего кумира, оставшегося без длинных волос.
На своей странице в Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотоснимок, на котором он предстал без привычных длинных и светлых волос. Вместо этого у него была короткая прическа, сам шоумен облачился в классический костюм с зеленым галстуком, а также надел очки.

Гоген Солнцев не стал называть причину столь резкой смены имиджа, он лишь отметил, что возненавидеть друг друга могут только «номинальные любовники». Поклонники шоумена после просмотра фотографий разделились на две группы. Одних обрадовало, что Солнцев стал «брутальным мужиком», иные фанаты призвали вернуть прежний облик. Также шоумену посоветовали расстаться с пожилой женой Екатериной Терешкович.

Стоит напомнить, что ранее Гоген Солнцев находился на принудительном лечении в клинике. Андрею Малахову он признавался, что Терешкович хотела добиться врачебного вердикта о его недееспособности.

Источник: www.eg.ru



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