Промпроизводство в Китае за первые два месяца 2021 года выросло на 35%

15.03.2021, 7:02, Новости дня

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Промышленное производство в КНР за январь-февраль 2021 года увеличилось в годовом выражении на 35,1%, сообщило Государственное статистическое управление Китая.

По сравнению с допандемийными данными 2019 года, рост составил 16,9%. До пандемии динамика промышленного производства в КНР постепенно понижалась. В 2017 году она составила 6,6%, а в 2018-м – уже 6,2%. В 2019 году этот сектор экономики продемонстрировал рост на уровне 5,7%. По итогам 2020 года промышленное производство в Китае выросло в годовом исчислении на 2,8%, передает ТАСС.

Кроме того, по данным статистического управления Китая, объем розничных продаж потребительских товаров в КНР по итогам первых двух месяцев 2021 года составил 6,973 трлн юаней (около 1,072 трлн долларов), что на 33,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 6,4% больше допандемийных показателей 2019 года. Как отмечается в докладе, в январе-феврале продажи в сельской местности выросли в годовом выражении на 26,7%, до 918,5 млрд юаней (около 141,3 млрд долларов), в городских районах – на 34,9%, до 6,055 трлн юаней (около 931,5 млрд долларов). По итогам первых двух месяцев 2021 года объем реализации товаров через интернет вырос на 32,5% в годовом выражении, до 1,758 трлн юаней (около 270,5 млрд долларов). В 2020 году объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 39,19 трлн юаней (около 6 трлн долларов по курсу на момент публикации данных), что на 3,9% меньше в годовом выражении.

Напомним, в августе 2019 года промпроизводство Китая упало до минимума за 17 лет на фоне торговой войны с США.