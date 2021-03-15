Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов

15.03.2021, 7:02, Новости дня

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Курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов 2,49 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 2,49 копейки и составил 73,3 рубля. Курс евро вырос на 10,66 копейки – до 87,59 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 73,37 рубля. Курс евро поднялся на 9 копеек, до 87,93 рубля.