 

Компании Google грозит штраф на 5 млрд долларов

15.03.2021, 6:32, Новости дня
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Как стало известно, на компанию Google подан коллективный иск в суд. Оказалось, что владелец самого крупного поисковика продолжал отслеживать действия пользователей в сети даже после того, как они переходили в режим приветного просмотра.

При этом пользователи открывали сайты с помощью браузера Safari, а также некоторых других ресурсов. По мнению юристов, у истцов есть все основания надеяться на выигрыш судебного процесса.

Если компании Safari не удастся защититься, на нее может быть наложен очень крупный штраф. Сумма составит до пяти миллиардов американских долларов, утверждают специалисты. Разумеется, такие расходы не смогут пошатнуть финансовую стабильность гиганта, однако наказание ожидается все же жесткое.



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