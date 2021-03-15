Число жертв пандемии в Нью-Йорке превысило потери города в двух войнах

15.03.2021, 6:12, Новости дня

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Число жертв пандемии нового коронавируса в Нью-Йорке составило более 30 тыс. человек и уже превысило общее количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, сообщил мэр Билл де Блазио.

«Главное – это количество погибших. Каждый мой день начинается с этого списка. В нем на сегодняшний день более 30 тыс. человек, – приводит слова мэра города ТАСС. – Мы едва ли можем представить такое число. Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана «Сэнди» и 11 сентября 2011 года».

«Каждую семью каким-то образом затронуло это горе, эта боль. Но нью-йоркцы всегда вместе, и сегодня они собрались, чтобы показать свои любовь и поддержку. Вместе мы возродим город», – сообщил де Блазио в ходе траурной церемонии у Бруклинского моста, приуроченной к годовщине начала пандемии. Во время мероприятия на опоры моста транслировались фотографии умерших от вызываемого коронавирусом заболевания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, 534,8 тыс. человек умерли. По обоим показателям США занимают первое место в мире.

Напомним, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов. В феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.